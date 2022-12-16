بعد التعادل مع فيوتشر.. مدرب الأهلي: لا أعرف لماذا سدد أفشة ضربة الجزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

عبّر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعجبه من تسديد محمد مجدي أفشة، لركلة الجزاء التي احتسبت للفريق الاحمر أمام فيوتشر في اللحظات الاخيرة من المباراة.

وكان أفشة قد أهدر ضربة جزاء للأهلي أمام فيوتشر في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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وسدد أفشة ركلة الجزاء ليضع الكرة في العارضة مما حرم الأهلي من ثلاث نقاط جديدة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال كولر: "لا أعلم لماذا سدد أفشة حتى الآن في وجود علي معلول هو رقم واحد في تسديد ضربات الترجيح".

وبتعادل الأهلي، يواصل الفريق الأحمر تربعه على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع.