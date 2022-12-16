تقرير يكشف سر الانجاز التاريخي للمغرب في كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

عرضت قناة "العربية" الإخبارية تقريراً حول السر وراء الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليا في قطر.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن سر الانجاز لم يكن الطيور المهاجرة والنجوم الذى يلعبون بمختلف الدوريات الكبرى، بل هناك أسباب أخرى.

وأوضح التقرير أن أكاديمية محمد السادس بالمغرب "لعبت دوراً كبيرا في تجهيز العديد من النجوم البارزين، على رأسهم عز الدين أوناحي ويوسف النصيري ونايف أكرد".

ولفت التقرير إلى أن نجاح المنتخب المغربي لم يكن لحظي أو صدفة ولكنه كان نتيجة عمل وجهد علي مدار سنوات في تأسيس واختيار المواهب الشابة لتمثيل الفريق الأول بمونديال قطر.