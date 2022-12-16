10 لاعبين وركلة جزاء ضائعة.. فيوتشر يوقف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي مع فريق فيوتشر بهدف لمثله ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على استاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي مباراة اليوم وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وشهدت الدقيقة 21 من الشوط الأول، استدعاء حكم الفار لأمين عمر حكم المباراة بداعي وجود طرد مباشر لعمر كمال عبد الواحد نتيجة التدخل العنيف ضد محمد عبد المنعم، وبعد مراجعة اللعبة قام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر في وجه لاعب فيوتشر.

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وفي الدقيقة 32، سجل الأهلي هدف التقدم بعد هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى من عند محمد شريف الذي مررها إلى عمرو السولية ومنه إلى شادي حسين الذي أهداها إلى حسين الشحات وسددها بيمناه على يسار حارس مرمى فيوتشر محمود جنش.

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وتمكن فريق فيوتشر من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق عبد الكبير الوادي، بعد عرضية من الجانب الأيمن تصل إلي الحاجي باري الذي يسدد برأسية تصل إلي عبد الكبير الوادي ليضعها في مرمي الشناوي.

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وفي الدقيقة 94، اهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء بعدما سدد الكرة في العارضة، لتستمر المحاولات الأهلاوية لكن دون جدوى، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ‏فخري وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو.‏

فيما بدا فريق فيوتشر مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وسعد سمير وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد ومحمد رضا وعمر كمال في الوسط وعبد الكبير الوادي والحاج باري وعمر السعيد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمود حمدي ومروان محسن وطارق طه ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وهشام حافظ وعلي زعزع.