شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، منها: فيفا يخطر الأهلي رسميا بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وتعادل الفريق مع فيوتشر في الدوري 1 / 1.

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي بـ10 لاعبين ويتعادل معه 1/1

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رسمياً.. الأهلي يشارك فى كأس العالم للأندية بالمغرب بعد خطاب فيفا

تلقى النادي الأهلى خطاباً رسمياً، قبل قليل، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمشاركة الأهلي فى بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، ويشارك المارد الأحمر فى البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

كولر: لا أعلم لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. وسنطور الفريق قبل مونديال الأندية

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه عقب التعادل مع فيوتشر في بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة من التسرع في أداء اللاعبين.

فوز الأهلى والزمالك فى تمهيدى دورى سوبر السلة

أسفرت مباريات ذهاب الدور التمهيدى من بطولة دورى سوبر السلة رجال عن فوز كل من: سموحة و الاتحاد و الجزيرة والزمالك والأهلى والتأمين والاتصالات والجيش.

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام فيوتشر.. وحمدى وشادى والشحات أساسيين

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام فيوتشر بعد قليل باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كهربا يستعد للعودة إلى الملاعب بفيديو "كن قويا"

نشر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، فيديو من داخل صالة الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر كهربا وهو يؤدى تدريبات بدنية فى صالة الجيم وعلق قائلا "كن قويا".