شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يصعد لنهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق كرة سلة سيدات سبورتنج إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بموزمبيق بعد التغلب على نظيره إنتركلوب الأنجولى فى نصف نهائي البطولة بنتيجة 100/82، وجاء مشوار الفريق فى البطولة كالتالى:

الفوز أول مباراة على ASVCO بطل السنغالي، ثم الفوز أمام A.P.R بطل رواندا، وفى المباراة الثالثة خسر من حامل لقب البطولة الماضية

وتضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من: هاجر عامر، أسرار ماجد، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسى، نورهان أحمد، نسمة عبد الرحمن، ندى الغايش، فاطمة ممدوح، هنا عبد العال، سييرا ديلارد وشايلا.

وتضم البعثة المستشار محمد محرم، يرافقهم محمد محروس مدير فنى، وحسن غريب مدرب عام، ومحمد جابر مدير إدارى، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال.