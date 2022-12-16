شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: هدف فيوتشر أصاب لاعبى الأهلى بصدمة .. وتبديلات كولر غير موفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، بشجاعة علي ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، أمام النادي الأهلي، خاصة بعد طرد عمر كمال، حيث أجرى تغيرات هجومية وبادل الفريق الأحمر الهجمات رغم التقص العددي.

وأكد محمد عمر، في تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفيوتشر على قناة اون تايم سبورت، أن توقيت هدف التعادل لفيوتشر أصاب لاعبي الأهلي بصدمة، مشيرا إلى أن التغيرات التي أجراها كولر المدير الفنى للفريق الأحمر لم تكن موفقة، وأن علي معلول وأكرم توفيق، طرفي الأهلي، لم يكونا في مستواهما المعتاد.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة واصل فريق الأهلي تربعه على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع.