شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة اليوم الجمعة العديد من الأخبار الرياضية المهمة داخل نادي الزمالك، منها فوز الفريق على البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 90 عن طريق يوسف أسامه نبيه.

يوسف أسامة يقتنص فوزًا غاليًا للزمالك أمام البنك الأهلى بهدف + 90

خطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

شاهد هدف يوسف أسامة القاتل فى شباك البنك الأهلى

سجل يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك هدفا قاتلا لفريقه فى شباك البنك الأهلى، بعدما سدد رأسية فى الشباك بالدقيقة 96 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

"سيدات" طائرة الزمالك يهزمن الزهور فى بطولة الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على الزهور بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب فى مباراة الزمالك و البنك

حصل يوسف أسامه نبيه، لاعب الزمالك، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي قاد فيها يوسف فريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إحرازه هدف الفوز.

أمير مرتضى: نجحنا فى استغلال الظروف الصعبة والفريق حقق المطلوب أمام البنك الأهلى

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة كانت صعبة، لافتا إلى أن فريقه استطاع تنفيذ المطلوب والظفر بنقاط المباراة الثلاث، رغم الظروف والصعوبات التي تعرض لها اللاعبون في المباراة.

فيريرا: الصفقات الجديدة تحتاج وقتا للتأقلم والزمالك لم يصل لمستواه

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة البنك الأهلي كانت صعبة جدا مثل لقاء بيراميدز السابق، موضحا أنه لم يصل للمرحلة التي يريدها.