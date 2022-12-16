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فوز الأهلى والزمالك فى تمهيدى دورى سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات ذهاب الدور التمهيدى من بطولة دورى سوبر السلة رجال عن فوز كل من: سموحة و الاتحاد و الجزيرة والزمالك والأهلى والتأمين والاتصالات والجيش. 

 

فاز الأهلى على الزهور 92/49، الزمالك على الطيران 75/71، الاتحاد على القناة 97/57، الجزيرة على الاولمبى 66/56، التأمين على سبورتنج 78/76،  الاتصالات على التأمين 89/67، والجيش مع هليوبوليس 65/52.

 

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد مع القناة غدا فى إياب دورى سوبر السلة على صالة زعيم الثغر، بعد اتفاق الفريقين على ذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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