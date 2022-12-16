شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى تمهيدى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات ذهاب الدور التمهيدى من بطولة دورى سوبر السلة رجال عن فوز كل من: سموحة و الاتحاد و الجزيرة والزمالك والأهلى والتأمين والاتصالات والجيش.

فاز الأهلى على الزهور 92/49، الزمالك على الطيران 75/71، الاتحاد على القناة 97/57، الجزيرة على الاولمبى 66/56، التأمين على سبورتنج 78/76، الاتصالات على التأمين 89/67، والجيش مع هليوبوليس 65/52.

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد مع القناة غدا فى إياب دورى سوبر السلة على صالة زعيم الثغر، بعد اتفاق الفريقين على ذلك.