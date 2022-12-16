شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: هدف يوسف فى البنك الأهلى أكبر رد على المشككين بقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة البنك الأهلي اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وقال المدرب العام، في تصريحات عقب المباراة: "لم تكن هناك فرص كثيرة في اللقاء، خاصة أنها كانت مباراة دفاعية ولا توجد مساحات في دفاعات المنافس".

وأكد أسامة نبيه أن أهم ما في المباراة هو تحقيق الزمالك للفوز في مثل هذه الأجواء والمباريات التي يغلب عليها الطابع الدفاعي، لافتا إلى أن الفريق مقبل على عدة مباريات في الشهر الجاري يسير فيها الفريق بخطى ثابته ويتطلع لتحقيق الفوز فقط.

وأضاف أن الأداء الفني يكون مقنع في بعض الأوقات وقد يتراجع في البعض الآخر، والمهم أن تحقق الفوز في المباريات حتى إذا لم تكن في أفضل حالاتك الفنية من أجل المنافسة على الدوري.

وأوضح المدرب العام أن سعادته مضاعفة بتسجيل يوسف أسامة نبيه لهدف الفوز في لقاء اليوم، وشدد على أن الهدف أكبر رد على المشككين في قدرات اللاعب، وجاء الرد في الملعب.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة.