شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يهدر ركلة جزاء للأهلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد مجدى "أفشة" لاعب الأهلى ركلة جزاء لفريقه في أمام فيوتشر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ‏فخري وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو.‏

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وسعد سمير وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد ومحمد رضا وعمر كمال في الوسط وعبد الكبير الوادي والحاج باري وعمر السعيد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمود حمدي ومروان محسن وطارق طه ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وهشام حافظ وعلي زعزع.

ويحتل الأهلي صدارة الأهلي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 انتصارات على كلا من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري،فيما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.