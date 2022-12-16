شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فريق بيراميدز مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره البنك الاهلى وفى الختام استضاف الاهلى فريق فيوتشر.

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي بـ10 لاعبين ويتعادل معه 1/1