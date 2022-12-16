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أهداف مباريات اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فريق بيراميدز مع الإسماعيلى، وواجه الزمالك نظيره البنك الاهلى  وفى الختام استضاف الاهلى فريق فيوتشر.

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي بـ10 لاعبين ويتعادل معه 1/1

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الممتاز.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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