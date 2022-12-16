شكرا لقرائتكم خبر عن حاجي باري رجل مباراة الأهلي وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الحاجي باري، لاعب فريق فيوتشر، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة واصل فريق الأهلي تربعه على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

جاءت بداية المباراة متوسطة، حيث ركز الأهلي على فتح ثغرة من الجبهة اليمنى عن طريق أكرم توفيق وحسين الشحات، فيما حاول فيوتشر تطبيق الضغط العالي على لاعبي الأهلي لمنعهم من تحضير الهجمات وعدم الاستحواذ على الكرة.

وسدد حسين الشحات تصويبة من على حدود منطقة جزاء فيوتشر في الدقيقة التاسعة، ولكن وصلت سهلة في يد محمود جنش، وحاول الشحات استغلال تقدم جنش في الدقيقة 13 وسدد كرة طولية تجاه المرمى ولكن مرت بعيدا عن مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة 21 استدعاء حكم الفار لأمين عمر حكم المباراة بداعي وجود طرد مباشر لعمر كمال عبد الواحد نتيجة التدخل العنيف ضد محمد عبد المنعم، وبعد مراجعة اللعبة قام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر في وجه لاعب فيوتشر، ولعب شادي حسين رأسية في الدقيقة 25 بعد استقبال عرضية السولية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش.

وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر المباراة من هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى من عند محمد شريف الذي مررها إلى عمرو السولية ومنه إلى شادي حسين الذي أهداها إلى حسين الشحات وسددها بيمناه على يسار جنش، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأجرى فيوتشر تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول مهند لاشين بدلا من عمر السعيد، ونشط فيوتشر في بداية الشوط الثاني وحاول إدراك التعادل ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 52 بعدما وصلت الكرة إلى حاجي باري وخرج معه محمد الشناوي لغلق زاوية التسديد قبل أن يلعبها باري إلى باسم علي وسددها مباشرة نحو مرمى الأهلي ولكن أنقذها محمد عبد المنعم برأسه قبل عبورها إلى المرمى.

وفي الدقيقة 61 أجرى فيوتشر تغييره الثاني بنزول مصطفى البدري بدلا من محمد رضا بوبو، وفي الدقيقة 67 أجرى الأهلي تغييرين بنزول برونو سافيو وكريم فؤاد بدلا من شادي حسين وحسين الشحات فيما أجرى فيوتشر ثالث تغييراته بنزول كريم نيدفيد بدلا من غنام محمد.

وصوب عمرو السولية تسديدة صاروخية في الدقيقة 68 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش، وصوب أفشة تسديدة جديدة في الدقيقة 74 ولكن حولها جنش إلى ركنية.

وسجل فيوتشر هدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق عبد الكريم الوادي من هجمة منظمة بدأت من عند مصطفى البدري من الجبهة اليمنى ثم جوناثان نجويم من داخل منطقة الجزاء ويهديها الوادي في المرمى، وأجرى فيوتشر رابع تغييراته في الدقيقة 83 بنزول مروان محسن بدلا من عبد الكبير الوادي.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 85 بنزول أحمد عبد القادر وحسام حسن بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف، وسدد حسام حسن تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86 ولكن ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

واستدعى الفار حكم امباراة بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 92 شد برونو سافيو من قبل سعد سمير وأشار أمين عمر بوجود ركلة جزاء للأهلي، وأشهر الكارت الأحمر لعلي ماهر بسبب الاعتراض قبل مراجعة اللعبة، وأهدرها أفشة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ‏فخري وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو.‏

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي، محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وسعد سمير وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد ومحمد رضا وعمر كمال في الوسط وعبد الكبير الوادي والحاج باري وعمر السعيد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومروان محسن وطارق طه ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وهشام حافظ وعلي زعزع.