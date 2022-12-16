شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: البنك الأهلى لا يستحق الخسارة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حلمي طولان، المدير لفريق البنك الأهلى، عقب مباراة الزمالك قائلا: "مباراة قوية بين الفريقين ولا نستحق الخسارة وفريق الزمالك لم يشكل خطورة حقيقية على مرمانا معظم فترات المباراة والفرصة الوحيدة، أحرز منها الزمالك هدف المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدلا من الضائع".

وقال حلمى طولان، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أضعنا فرصتين محققتين لكريم بامبو وتوليت المسؤولية منذ 14 يوما، وما زال أمامنا الكثير، وأشكر جميع اللاعبين على التزامهم بتنفيذ التعليمات والانضباط التكتيكي".

وخطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.