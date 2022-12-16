شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد بدون راحة لمباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف التدريبات غدًا السبت بدون الحصول على راحة عقب مباراة البنك الأهلي اليوم.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على حساب البنك الأهلي بهدف واحد دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وخطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.