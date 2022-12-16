شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الصفقات الجديدة تحتاج وقتا للتأقلم والزمالك لم يصل لمستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة البنك الأهلي كانت صعبة جدا مثل لقاء بيراميدز السابق، موضحا أنه لم يصل للمرحلة التي يريدها.

وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن نعيد بناء الفريق، وهذا الأمر صعب أن يحدث مع المنافسة على اللقب، وافتقدنا العديد من اللاعبين في بعض الأوقات، كما أن الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها تدخل تدريجيا في المباريات".

وشدد فيريرا على أن الصفقات الجديدة تحتاج للوقت كي تتأقلم على طريقة اللعب، كما استعاد الزمالك خدمات بعض المصابين، والفريق لم يصل لمستواه الجيد حتى الآن، وعندما يصل اللاعبون لمستوى بدني معين ويستوعبون طريقة اللعب سيكون الزمالك أقوى.

وأكد المدير الفني أن البنك الأهلي فريق جيد والمنافس كان أفضل في بعض فترات المباراة وهو ما تسبب في زيادة صعوبة اللقاء والفوز الذي تحقق، وأوضح فيريرا أن يوسف حسن لاعب جيد وسيكون له دور كبير في المستقبل مع الفريق.

وأضاف أن يوسف أسامة هو من سجل هدف الفوز وهو لاعب من الشباب الذين كانوا مع الفريق في الموسم الماضي، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات في وقت قليل قبل خوض المباريات الأفريقية، والفريق يحتاج للمقدرة والقوة كي يستطيع جميع اللاعبين أن يواصلوا بنفس المستوى محليا وأفريقيا وهذا الأمر يحتاج للوقت والجهد.

وقال فيريرا: "الدوري توقف لمدة شهر وبعدها نخوض 8 مباريات في وقت مضغوط وهذه هي مشكلة جدول الدوري، والمستوى الجيد لا يتحقق إلا بخوض مباريات منتظمة".

وأضاف المدير الفني: “البنك الأهلي فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، ومستوى التنافس في الدوري أقوى في الموسم الحالي والزمالك عليه ألا يفقد نقاط في الفترة المقبلة لأننا ننافس على اللقب".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة.