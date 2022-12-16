الأرجنتين فرنسا.. شبكة "بي إن سبورت" تعلن بث نهائي كأس العالم 2022 مجاناً

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شبكة "بي إن سبورت" (beIN SPORTS) بث المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا بعد غد الأحد عبر قناتها المفتوحة.



وأكدت الشبكة أن بث المباراة على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، يأتي في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي.



وستُعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة "بي إن" الرسمية على اليوتيوب.



وأدت المجموعة، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورا مهما خلال الشهر الماضي في تعزيز مكانة دولة قطر وتسليط الضوء على البطولة المميزة، حيث سجلت قنوات الشبكة أكثر من 5 مليارات مشاهدة منذ انطلاق أكبر فعالية رياضية في العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وتُقام المباراة النهائية بعد غد الأحد بين المنتخب الأرجنتيني، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في كأس العالم والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب في لقاء يُنتظر أن يكون أحد أكثر الفعاليات مشاهدة في التاريخ.



وتعليقا على هذا القرار قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ "بي إن- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" "تشكل المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر مناسبة تاريخية لكرة القدم والعالم العربي ولمجموعة بي إن، ولذلك حرصنا على توفير فرصة مشاهدة هذه المباراة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. وقدمنا وعدا في بداية هذه البطولة بتوفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، ويمكننا القول إننا نجحنا في القيام بذلك مع انضمام مليارات المشاهدين لمتابعة البطولة. ومع بقاء مباراتين فقط، نستعد لإنهاء البطولة بشكل مميز كما بدأناها، ولا يسعنا الانتظار لمشاهدة وبث المباراة التاريخية".



وتبدأ التغطية باللغة العربية على قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة وعلى قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" وعلى قناة "بي إن" الرسمية على يوتيوب، مع سلسلة من البرامج قبل بداية الأستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصرا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، علما أن المباراة النهائية تنطلق عند الساعة السادسة مساء في ملعب لوسيل.



وتستضيف قنوات "بي إن" بلغاتها المختلفة مجموعة من أبرز المواهب الإقليمية والدولية على مستوى العالم، لتقديم أفضل التحليلات والآراء خلال المباراة المرتقبة، حيث يستقبل الأستديو بعد غد الأحد كلا من محمد أبو تريكة وطارق الجلاهمة وكاكا، إلى جانب مارسيل ديسايي وجون تيري ورود خوليت وعمر دا فونسيكا ودانييل برافو.



المصدر: وكالة قنا



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