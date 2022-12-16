الامارات | محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان في «سوبر دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمس، إلى الفوز على ميلان 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر في ختام بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، والتي شارك فيها أيضاً أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي، وبهذه النتيجة حصل ليفربول على ثلاث نقاط بالفوز في المباراة واحتل المركز الثالث، بينما عاد المركز الأول في البطولة إلى أرسنال بثماني نقاط، مقابل ليون الوصيف بأربع نقاط، ونقطة لميلان في المركز الأخير.

وحصل ميلان على النقطة بعد الفوز بركلات الترجيح على ليفربول رغم خسارته في المباراة، وذلك بحسب نظام البطولة الودية.

ونجح محمد صلاح في افتتاح النتيجة مبكراً في الدقيقة (5) من الشوط الأول، بعد أن نظم الفريق هجمة منظمة وصلت إلى صلاح، داخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى ولعب الكرة بسهولة، محرزاً الهدف الأول وسط احتفالات كبيرة من الجمهور الحاضر من أجل النجم المصري، الذي كان أضاع ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام ليون وخسرها ليفربول 3-1. ولكن على عكس المتوقع نجح ميلان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة، حيث وصلت الكرة إلى أليكسيس سالماكرز، الذي راوغ مدافعي ليفربول وسدد في المرمى معلناً عن هدف التعادل لميلان.

ونجح الإسباني تياغو ألكانتارا في التقدم لليفربول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم ينجح حارس ميلان في التعامل معها لتستقر في الشباك في الدقيقة (41).

ونجح ليفربول في الشوط الثاني من تعزيز التقدم بهدف الأوروغوياني نونيز في الدقيقة 82 من تسديدة قوية، وأضاف نونيز الرابع في الدقيقة (87) من هجمة مرتدة أيضاً لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لليفربول.

15 ألف مشجع في استاد

آل مكتوم أعلنت اللجنة المنظمة خلال المباراة عن عدد الجماهير التي تابعت المباراة، وبلغ عددها 15 ألف مشجع، وهي الطاقة الكاملة الاستيعابية لاستاد آل مكتوم بنادي النصر، ما يعكس حضوراً جماهيرياً كبيراً لمشاهدة القمة العالمية في نهاية بطولة كأس سوبر دبي.

جدول الترتيب

أرسنال 8 نقاط.

ليون 4 نقاط.

ليفربول 3 نقاط.

ميلان نقطة واحدة.