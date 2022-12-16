الامارات | صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان في "سوبر دبي".. وأرسنال يحرز المركز الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول اليوم إلى الفوز على ميلان 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر في ختام بطولة "كأس سوبر دبي 2022"، والتي شارك فيها أيضا أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي، وبهذه النتيجة حصل ليفربول على 3 نقاط بالفوز في المباراة واحتل المركز الثالث، بينما عاد المركز الأول في البطولة إلى ارسنال بثماني نقاط، مقابل ليون الوصيف بأربع نقاط، ونقطة لميلان في المركز الأخير.

وحصل ميلان على النقطة بعد الفوز بركلات الترجيح على ليفربول رغم خسارته في المباراة، وذلك بحسب نظام البطولة الودية. ونجح محمد صلاح في افتتاح النتيجة مبكراً في الدقيقة 5 من الشوط الأول، بعد أن نظم الفريق هجمة منظمة وصلت إلى صلاح، داخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى ولعب الكرة بسهولة، محرزاً الهدف الأول وسط احتفالات كبيرة من الجمهور الحاضر من أجل النجم المصري، الذي كان أضاع ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام ليون وخسرها ليفربول 3-1.

ولكن على عكس المتوقع نجح ميلان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة، حيث وصلت الكرة إلى أليكسيس سالماكرز، الذي راوغ مدافعي ليفربول وسدد في المرمى معلنا عن هدف التعادل للميلان.

ونجح الإسباني تياغو ألكانتارا في التقدم لليفربول في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم ينجح حارس ميلان في التعامل معها لتستقر في الشباك.

ونجح ليفربول في الشوط الثاني من تعزيز التقدم بهدف الأوروغوياني نونيز في الدقيقة 82 من خلال تسديدة قوية، وأضاف نونيز الثالث في الدقيقة 87 من هجمة مرتدة أيضا لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 أمام ميلان.