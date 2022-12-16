رسميًا.. الأهلي في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، مساء الجمعة، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل بالمغرب.

وكان جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في وقت سابق عن منح المغرب حق تنظيم كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل.

ويمنح هذا الأمر الأهلي فرصة المشاركة في النسخة الثالثة على التوالي من المسابقة رغم عدم تحقيق البطولة القارية.

وعبر موقعه الرسمي، قال النادي الأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بمشاركته في بطولة العالم للأندية.

كما كتب محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النادي الاهلي في كأس العالم للأندية رسمياً".

كان الأهلي قد حصل على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الوداد البيضاوي في النهائي الذي أقيم على مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وبعد أن تم اسناد كأس العالم للأندية إلى المغرب، سيشارك الأهلي ضمن بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه.

ويشارك في مونديال الأندية عام 2023 كل من ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الأهلي المصري، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولم يتم تحديد بطل قارة آسيا حتى الآن.