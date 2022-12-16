شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه: فرحت بالهدف فى البنك لأنه منحنا فوزا مهما وثلاث نقاط غالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الزمالك، سعادته بتسجيله هدف الفوز في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز، وقال يوسف أسامة: "فرحتي بالهدف اليوم لأنه منحنا فوزا مهم وثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة على الدوري، والمباراة كانت صعبة جدا أمام فريق قوي".

وأضاف يوسف أسامة نبيه فى تصريحات للموقع الرسمى: "سمات الفريق الكبير هى تحقيق الفوز حتى إذا لم يكن في أفضل مستوياته الفنية وهو ما فعله الزمالك اليوم".

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.