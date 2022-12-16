شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام فيوتشر 1 / 0.. ومشاركة سافيو وفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على فيوتشر بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة متوسطة، حيث ركز الأهلي على فتح ثغرة من الجبهة اليمنى عن طريق أكرم توفيق وحسين الشحات، فيما حاول فيوتشر تطبيق الضغط العالي على لاعبي الأهلي لمنعهم من تحضير الهجمات وعدم الاستحواذ على الكرة.

وسدد حسين الشحات تصويبة من على حدود منطقة جزاء فيوتشر في الدقيقة التاسعة واكن وصلت سهلة في يد محمود جنش، وحاول الشحات استغلال تقدم جنش في الدقيقة 13 وسدد كرة طولية تجاه المرمى ولكن مرت بعيدا عن مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة 21 استدعاء حكم الفار لأمين عمر حكم المباراة بداعي وجود طرد مباشر لعمر كمال عبد الواحد نتيجة التدخل العنيف ضد محمد عبد المنعم، وبعد مراجعة اللعبة قام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر في وجه لاعب فيوتشر، ولعب شادي حسين رأسية في الدقيقة 25 بعد استقبال عرضية السولية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش.

وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر المباراة من هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى من عند محمد شريف الذي مررها إلى عمرو السولية ومنه إلى شادي حسين الذي أهداها إلى حسين الشحات وسددها بيمناه على يسار جنش، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأجرى فيوتشر تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول مهند لاشين بدلا من عمر السعيد، ونشط فيوتشر في بداية الشوط الثاني وحاول إدراك التعادل ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 52 بعدما وصلت الكرة إلى حاجي باري وخرج معه محمد الشناوي لغلق زاوية التسديد قبل أن يلعبها باري إلى باسم علي وسددها مباشرة نحو مرمى الأهلي ولكن أنقذها محمد عبد المنعم برأسه قبل عبورها إلى المرمى.

وفي الدقيقة 61 أجرى فيوتشر تغييره الثاني بنزول مصطفى البدري بدلا من محمد رضا بوبو، وفي الدقيقة 67 أجرى الأهلي تغييرين بنزول برونو سافيو وكريم فؤاد بدلا من شادي حسين وحسين الشحات فيما أجرى فيوتشر ثالث تغييراته بنزول كريم نيدفيد بدلا من غنام محمد.

وصوب عمرو السولية تسديدة صاروخية في الدقيقة 68 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش، وصوب أفشة تسديدة جديدة في الدقيقة 74 ولكن حولها جنش إلى ركنية.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد فيوتشر والتي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ‏فخري وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو.‏

فيما أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي، محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وسعد سمير وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد ومحمد رضا وعمر كمال في الوسط وعبد الكبير الوادي والحاج باري وعمر السعيد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمود حمدي ومروان محسن وطارق طه ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وهشام حافظ وعلي زعزع.

ويحتل الأهلي صدارة الأهلي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 انتصارات على كلا من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.