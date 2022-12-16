شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نجحنا فى استغلال الظروف الصعبة والفريق حقق المطلوب أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة كانت صعبة، لافتا إلى أن فريقه استطاع تنفيذ المطلوب والظفر بنقاط المباراة الثلاث، رغم الظروف والصعوبات التي تعرض لها اللاعبون في المباراة.

وأكد أمير، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sport2"، أن كل مباراة يخوضها الفريق الأبيض يقترب فيها من شخصيته القوية التي ظهر عليها في الموسم الماضى، مشيرا إلى أن الفريق لم يقدم مستوى جيدا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثانى مع التغيرات اختلفت الأمور.

وأوضح المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الفريق لم يثبت تشكيل أو طريقة لعب حتى الآن؛ بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق من غيابات وإصابات، متمنيا أن يدخل اللاعبين في "الفورمة" خلال الأيام القادمة.

وعلق أمير مرتضى منصور على تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، موضحا أن مجموعة الزمالك هي الأقوى، وشدد على أن جميع الفرق بالمجموعة على مستوى فني مميز، وتمتلك جميع الإمكانيات كما أن لديهم شعبية وجمهورا كبيرا.

وشدد أمير مرتضى على ضرورة تواجد أكبر عدد من الجماهير البيضاء لمساندة ودعم الفريق خلال المواجهات الأفريقية؛ لأن الزمالك يواجه فرقا قوية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادها.