شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب فى مباراة الزمالك و البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يوسف أسامه نبيه، لاعب الزمالك، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي قاد فيها يوسف فريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إحرازه هدف الفوز.

خطف فريق الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

أحداث الشوط الأول

وشهد الشوط الأول قوة وندية من الفريقين، وشن البنك الأهلى أكثر من هجمة خطرة كادت تُترجم لأهداف لولا صلابة دفاع الزمالك وتألق محمد عواد.

وتعرض محمد فتحى لاعب البنك الأهلى للإصابة، ليضطر حلمى طولان لتبديل اللاعب ونزول أحمد توفيق فى الدقيقة 30.

فى الدقيقة 32 سدد كريم بامبو كرة رائعة تصدى لها ببراعة محمد عواد، واستمر ضغط هجوم البنك، وفى الدقيقة 46 سدد أحمد زيزو كرة خطيرة تصدى لها محمد أبو جبل.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى دفع فيريرا بيوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا بدلاً من يوسف حسن وسيف الجزيرى، وتلقى عمرو السيسى لاعب الزمالك البطاقة الصفراء فى الدقيقة 52 بعدما تعمد تعطيل الكرة باليد.

وفى الدقيقة 55 تصدى تصدى محمد عواد لكرة خطرة من لاعبى البنك، وفى الدقيقة 60 دخل نبيل عماد دونجا ومحمود شيكابالا بدلاً من محمد أشرف روقا وعمرو السيسى.

وفى الدقيقة 67 خرج كريم بامبو ودخل موسي دياوارا، وخرج محمود سيد ودخل أحمد سعيد، وفى الدقيقة 70 ضغط الزمالك وأهدر شيكابالا فرصة هدف محقق، بعدما تدخل أحمد العش مدافع البنك وقطع الكرة قبل أن يسددها فى المرمى.

وفى الدقيقة 76 دفع فيريرا بعمر جابر بدلاً من حمزة المثلوثى، وفى الدقيقة 88 طلب محمد أبو جبل حارس البنك تدخل الجهاز الطبى بداعى تعرضه للإصابة، ليتلقى بعدها البطاقة الصفراء.

وفى الدقيقة 96 سجل يوسف أسامة نبيه هدف الفوز لفريقه من ضربة رأس متقنة، بعد عرضية من شيكابالا، وتلقى البطاقة الصفراء بعدما قام بخلع قميصه للاحتفال بالهدف.

تشكيل الزمالك والبنك الأهلى

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – إمام عاشور – أحمد مصطفى ” زيزو”، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف إبراهيم “أوباما” ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد ياسين _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو، خط الوسط: محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ محمود قاعود، خط الهجوم: ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي _ رزاق سيسيه _ أحمد توفيق _ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ محمد هلال _ أسامة فيصل، وتشهد المباراة غياب حمدي علاء للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف.