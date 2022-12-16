الامارات | بوسكيتس يعنزل كرة القدم "دولياً"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب الوسط الاسباني سيرجيو بوسكيتس الجمعة اعتزاله اللعب دوليًا، بعد أيام من خروج "لا روخا" من الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال ابن الـ34 عامًا في منشور على إنستغرام "بعد قرابة 15 عامًا و143 مباراة، حان الوقت لأقول وداعًا للمنتخب الوطني" الذي حقق معه لقب كأس العالم الاول في تاريخه عام 2010 وكأس أوروبا 2012.