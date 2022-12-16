الامارات | لوائح الفيفا تمنح الأهلي المصري مفاجأة غير متوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن فريق الأهلي المصري سيكون على موعد مع مفاجأة غير متوقعة من الجمهور والفريق الرسمي بسبب اختيار المغرب لتنظيم كأس العالم الأندية 2022، وهو القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، وهو ما يعطي أفضلية لفريق الأهلي في المشاركة ببطولة العالم للأندية بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة إفريقيا.

ونجح فريق الوداد المغربي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الأهلي في المباراة النهائية، ولكن طبقا لهذه القرار سيشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية بالمغرب، طبقا للوائح الفيفا.

وتنص لائحة كأس العالم للأندية عدم وجود فرقتين من دولة واحدة في البطولة وهو ما يعني اشتراك الوداد المغربي بصفته بطلا للقارة وسيشارك الأهلي بصفته الوصيف ليتجدد تواجد الأهلي في البطولة مرة أخرى،

وكشفت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، عن وجود إمكانية لمشاركة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في بطولة كاس العالم خلال النسخة الجديدة، حيث ستكون المشاركة الثالثة على التوالي رغم خسارته أمام الوداد في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ومن جانبها أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمنح استضافة البطولة المقبلة لدولة المغرب، ما قد يسمح بتواجد الأهلي في المسابقة، وفي حال استضافة دولة المغرب البطولة، سيشارك الوداد بها كونه المتوج بدوري الأبطال النسخة الأخيرة، حيث تمنع قوانين الفيفا مشاركة فريقين من بلد واحد ليكون الأهلي المشارك الثاني كونه وصيف دوري الأبطال.