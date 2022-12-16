بهدف +90.. الزمالك يخطف فوزا قاتلا أمام البنك الأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - خطف الزمالك فوزا قاتلا على البنك الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة يوسف أسامة نبيه، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليخطف فوزا قاتلا للأبيض.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك لـ17 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط في المركز الـ13.

ضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينولا.