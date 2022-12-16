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صلاح يسجل هدفا عالميا في ميلان بنهائي سوبر دبي 2022 (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف الأول في مرمى فريق ميلان الإيطالي، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب استاد آل مكتوم بنادى النصر، فى ختام منافسات بطولة سوبر دبي 2022 .

وجاء هدف محمد صلاح بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية اللقاء، من انفراد تام بالمرمى، سددها على يمين حارس ميلان.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمي: كيليهر

الدفاع: ميلنر، ماتيب، روبرتسون، جوميز

خط الوسط: باجسيتيك ، تياجو ، إليوت

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو، تشامبرلين

رابط الهدف: https://gorilla.cdnja.co/v/nz/nzqke.mp4?token=wUjmKanYIXs-kqWBv2LThw&expires=1671209099

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