تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيوتشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيواجه به فيوتشر، في السابعة مساء اليوم، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول فى الدفاع

عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدى أفشة فى الوسط

شادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد أشرف واليو ديانج ومحمد فخري وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وحسام حسن.

ويحتل الأهلي صدارة الأهلي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 انتصارات على كل من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.