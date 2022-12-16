شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: المصرى بيتى.. ونحتاج تدعيمات فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، أنه لم يتردد فى العودة إلى القيادة الفنية بالنادي المصري فهو يعتبره "بيته". وقال المدير الفني الجديد للنادي المصري، فى المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وحرس الحدود، "غير راضين عن التعادل السلبى اليوم.. وكنا فى القائمة 19 لاعبا من إجمالي 25 نتيجة الإصابات العديدة بالفريق وكذلك الإيقاف".

وشدد حسام حسن على أن المصرى يحتاج تدعيمات فى انتقالات يناير المقبل فى بعض المراكز لسد بعض الثغرات التى يعانى منها الفريق.

وتعادل المصري مع حرس الحدود سلبياً فى المباراة التي أقيمت عصر اليوم باستاد السويس الجديد بمحافظة السويس

وغاب عن صفوف المصرى كل من، إسلام عطية، حسن علي، الجزائري عبدالرحيم دغموم ، مروان حمدي ، كريم العراقي عماد الدين بوبكر ، محمد عنتر للإصابة بالاضافة الى فريد شوقي للايقاف.

وأدار اللقاء وائل فرحان حكما للساحة ومعه كل من هاني العراقي و محمد مجدي الشيخ كمساعدين بالإضافة إلى ابراهيم محمد ابراهيم حكما رابعا فيما تولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد توفيق طلب .