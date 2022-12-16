شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يشارك فى كأس العالم للأندية بالمغرب بعد خطاب فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلى خطاباً رسمياً، قبل قليل، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمشاركة الأهلي فى بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، ويشارك المارد الأحمر فى البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

وفازت دولة المغرب بشرف تنظيم البطولة التي تأجلت إقامتها النسخة الحالية إلى شهر فبراير المقبل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة المونديال التى تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالى سيشارك الأهلى وصيفا لبطل أفريقيا، الذى سيشارك كمستضيف للبطولة.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة فى تاريخه، بعدما شارك في النسخة الماضية من المونديال في الإمارات، ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

واعتاد الأهلي على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية إفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المونديال ( 7 مرات )، بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.