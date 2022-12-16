شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدات" طائرة الزمالك يهزمن الزهور فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على الزهور بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتيحة الأشواط كالتالي:

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يذكر أن فريق "سيدات الطائرة" تغلب على؛ الأهلي 1/3 ووادي دجلة 0/3 بالجولتين السابقتين من الدور ذاته.

ومن المقرر أن تلاقي "سيدات الطائرة" نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من الدور ذاته والمقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصراً على صالة الفريق المنافس بالإسكندرية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" من : أحمدفتحي مديرا فنيا، وإكرامي هيكل مدربا عاما، ومحمد أنورمدربا، وبلال وتوت معدا بدنيا، وسمية ناجح طبيبا، وشادي فهيم محللا، وهبة حسنين مديرا إداريا ، وهبة محمد إداريا.