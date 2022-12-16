شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف يوسف أسامة القاتل فى شباك البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك هدفا قاتلا لفريقه فى شباك البنك الأهلى، بعدما سدد رأسية فى الشباك بالدقيقة 96 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.