شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضى ترفيهى ..احتفالية مبهرة فى ختام بطولة العالم للاسكواش بنادى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حالة من البهجة والفرحة ، شهد نادى مدينتى اقبالا كبيرا من محبى لعبة الاسكواش على حضور احتفالية ومباراة ختام بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022، ويحيي حفل الختام فريق "شارموفرز" الغنائي، فيما تقام المباراة النهائية بين منتخبي مصر وأمريكا في الساعة 8.00 مساء .

وحرص عدد كبير من الأسر على اصطحاب أطفالهم وذويهم لقضاء يوم رياضى ترفيهي شامل. ونجحت إدارة نادى مدينتى في تنظيم الاحتفالية التى سبقت المباراة وشهدت اقبالا جماهيريا كبيرا .

يذكر ان مجمع ملاعب نادي مدينتي يضم ملاعب إسكواش زجاجية متنوعة داخلية وخارجية رائعة، تسمح للمشجعين ووسائل الإعلام بمتابعة المباريات بكل سهولة.

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم لفرق السيدات 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، بالاضافة الى ملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو ١٢٠٠ مشجعاً ، بالإضافة إلى امتلاك نادي مدينتي لبنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشائها وفق المواصفات الدولية ، ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والقارية والعالمية لمختلف الألعاب الرياضية .