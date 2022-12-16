شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وباري والوادى يقودون هجوم فيوتشر أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام الأهلي بعد قليل باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل فيوتشر من، محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وسعد سمير وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد ومحمد رضا وعمر كمال في الوسط وعبد الكبير الوادي والحاج بارى وعمر السعيد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من، محمود حمدي ومروان محسن وطارق طه ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وهشام حافظ وعلى زعزع.

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد فيوتشر والتي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، علي لطفي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد أشرف وعمرو السولية ومحمد فخري وشادي حسين وحسين الشحات وحسام حسن.

ويحتل الأهلي صدارة الأهلي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 انتصارات على كلا من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.