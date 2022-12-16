شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام فيوتشر.. وحمدى وشادى والشحات أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام فيوتشر بعد قليل باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ‏فخري وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو.‏

ويحتل الأهلي صدارة الأهلي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 انتصارات على كل من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.