إنفانتينو: مونديال قطر الأفضل على الإطلاق وهذه إيراداتنا المالية بلغت 7,5 مليار دولار



كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في المؤتمر الصحافي الجمعة، أن مونديال قطر 2022 هو أنجح نسخة من كؤوس العالم على الإطلاق، بعدما حظيت الجماهير الرياضية بفرصتها للتعرف على الثقافة العربية.



وقال جياني إنفانتينو: "لقد شهد مونديال قطر نجاحاً على كل الأصعدة ولم نشهد أي حالات شغب. نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل من كؤوس العالم على الإطلاق، والجماهير حظيت بفرصتها للتعرف على الثقافة العربية".



وتابع: "لقد حقق مونديال قطر نجاحاً جماهيراً كبيراً، بعدما حضر 3 ملايين و270 ألف شخص المواجهات في الملاعب حتى الآن، وجرى الآن تسجيل أكبر حضور جماهيري بالبطولة في مباراة الأرجنتين والمكسيك في مرحلة المجموعات، وكان 88 ألفاً و966 شخصاً".



وأشار جياني إنفانتينو في حديثه إلى أنّ 5 مليارات شخص في العالم شاهدوا بطولة كأس العالم في قطر، وأكد أن الإيرادات المالية للنسخة الحالية بلغت 7 مليارات ونصف مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة في مونديال روسيا 2018.



وعن بطولة كأس العالم التي ستقام في عام 2026، كشف جياني إنفانتينو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 منتخبات، وليس من 3 كما كان مقترحاً من قبل، من أجل الحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول.