قبل أيام من النهائي.. إصابة لاعبين جديدين من فرنسا بالفيروس الغامض

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية عن إصابة كل من رافاييل فاران وإبراهيما كوناتي نجمي منتخب فرنسا بالفيروس المنتشر بين بعثة الفريق والمعروف باسم "المخلوي"، وذلك قبل أيام من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم بقطر 2022.

وأكدت شبكة " RMC" أن حالة اللاعبين غير مقلقة، ولكن الطاقم سيراقبهم عن قرب، وذلك قبل نهائى كأس العالم 2022.

وكانت الصحة العالمية، قد حذرت فى وقت سابق، من انتشار متلازمة الإبل المعروفة باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو "فيروس كورونا ميرس"، ويصاب البشر بهذه العدوى بواسطة المخالطة المباشرة أو غير المباشرة للإبل.

وأصيب 3 من لاعبي المنتخب الفرنسي، بفيروس الإبل، والذي يعتبر عدوى فيروسية شديدة، تحذر المنظمات الصحية من انتشارها، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

ووفقًا لصحيفة AS الإسبانية، كينجسلي كومان ينضم لكل من رابيو وأوباميكانو اللذين لم يتمكنا من لعب نصف النهائي أمام المغرب بسبب «فيروس الإبل».

وتابعت التقارير أنه تم عزل كينجسلي كومان في فندق، وكذلك الثنائي المُصاب، مع قلق بشأن انتشار العدوى في معسكر المنتخب الفرنسي قبل نهائي المونديال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره الأرجنتيني مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة في نهائي مونديال قطر.