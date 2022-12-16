شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والبنك الأهلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وشهد الشوط الأول قوة وندية من الفريقين، لاسيما أن البنك الأهلى شن أكثر من هجمة خطرة كادت أن تترجم لأهداف لولا صلابة دفاع الزمالك وتألق محمد عواد.

وتعرض محمد فتحى لاعب البنك الأهلى للإصابة، ليضجطر حلمى طولان لتبديل اللاعب ونزول أحمد توفيق فى الدقيقة 30.

فى الدقيقة 32 سدد كريم بامبو كرة رائعة تصدى لها ببراعة محمد عواد، واستمر ضغط هجوم البنك، وفى الدقيقة 46 سدد أحمد زيزو كرة خطيرة تصدى لها محمد أبو جبل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – إمام عاشور – أحمد مصطفى ” زيزو”، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف إبراهيم “أوباما” ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلا من.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد ياسين _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو، خط الوسط: محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ محمود قاعود، خط الهجوم: ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. أحمد صبحي _ رزاق سيسيه _ أحمد توفيق _ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ محمد هلال _ أسامة فيصل، وتشهد المباراة غياب حمدي علاء للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف.

الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل ثلاثة مرات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.