شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعد للعودة إلى الملاعب بفيديو "كن قويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، فيديو من داخل صالة الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر كهربا وهو يؤدى تدريبات بدنية فى صالة الجيم وعلق قائلا "كن قويا".

ويستعد الأهلى لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة فيوتشر، مؤكداً ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء .

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار عدم تنفيذ تعليماته الفنية مثلما حدث في مباراة زعيم الثغر الأخيرة.