شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يسقط أمام ملوى بمجموعة الصعيد وديروط يتعادل مع الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق بترول أسيوط متصدر مجموعة الصعيد أمام فريق ملوى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد فريق بترول أسيوط عند النقطة 23 في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما رفع فريق ملوى رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز التاسع فى الترتيب.

وتعادل فريق ديروط مع فريق الفيوم بهدف لمثله في نفس الجولة ليرفع ديروط رصيدة إلى 12 نقطة، فيما رفع فريق الفيوم رصيده للنقطة 9.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع العاشر في مجموعة الصعيد كالتالي :

شبان قنا 1/1 كيما أسوان

التليفونات 2/ 2 المقاصة

أسمنت أسيوط 2 /1 المدينة

شباب طامية 0/0 لافيينا

الجونة 1 /2 المنيا

الألومنيوم 1/1 النصر للتعدين

ملوى 2 /1 بترول أسيوط

ديروط 1 /1 الفيوم.