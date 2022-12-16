شكرا لقرائتكم خبر عن السكة يقسو على الإعلاميين وزد يفوز إيسترن كومبانى بمجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق السكة الحديد فوزه الرابع على التوالي بأربعة أهداف دون رد في مرمى الإعلاميين فى المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب السكة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

وبهذا الفوز رفع فريق السكة الحديد رصيده للنقطة 19 ليواصل التقدم في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الإعلاميين عند 5 نقاط فقط.

وتغلب فريق زد على إيسترن كومباني في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليرفع زد رصيده إلى النقطة 21، فيما بقى إيسترن كومباني عند النقطة 9.

وفى مباراة مثيرة، حسم بتروجت مواجهة النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرفع بتروجت رصيده إلى النقطة 15، فيما بقى فريق النصر عند النقطة 5.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

إيسترن كومبانى 1 / 2 زد

السكة الحديد 4 /0 الإعلاميين

كهرباء الإسماعيلية 1 /1 بورتو السويس

العبور 0 / 1 مستقبل وطن

بتروجت 5 /2 النصر.