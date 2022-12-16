شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم بعد 11 ثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات كأس العالم الكثير من الأحداث النادرة والغريبة، والتى تحدث لأول مرة، أو يتم خلال المباريات فى المونديال أرقام جديدة، ومن بين هذه الأرقام أسرع هدف تم إحرازه فى تاريخ كؤوس العالم، والذى كان فى مونديال 2002 لتحديد المركز الثالث.
أحرز التركى هاكان شوكر، لاعب منتخب تركيا، هدف منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية من بدء اللقاء، ليكون أسرع هدف فى المونديال.
يذكر أن النسخة السابعة عشرة من المونديال أقيمت فى كل من كوريا الجنوبية واليابان بتنظيم مشترك بين الدولتين.