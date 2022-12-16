شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم بعد 11 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات كأس العالم الكثير من الأحداث النادرة والغريبة، والتى تحدث لأول مرة، أو يتم خلال المباريات فى المونديال أرقام جديدة، ومن بين هذه الأرقام أسرع هدف تم إحرازه فى تاريخ كؤوس العالم، والذى كان فى مونديال 2002 لتحديد المركز الثالث.