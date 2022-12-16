الامارات | صراع قوي بين 40 قاربا على لقب ثاني جولات قوارب التجديف بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض 40 قاربا غدا تحدي المشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي. وتتنافس القوارب المشاركة في السباق بداية من الساعة الثالثة عصرا على المراكز الأولى في الشوطين الأول، وسيكون مخصصا للفئة المحلية التي تجمع نخبة من كبار النواخذة والملاك والبحارة اللذين يسعون للفوز والتميز، والشوط الثاني الخاص بالمشاركين في الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية.

ومن المنتظر أن يقام السباق المرتقب على مسار تبلغ مسافته 2.7 كلم داخل مجرى قناة دبي المائية في الجداف بإتجاه مدخل خور دبي ومرسى (كريك هاربور) قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية في منطقة ممشى الجداف بالقرب من المدرسة السويسرية والتي تمنح المتابع من على اليابسة فرصة رؤية السباق وتشجيع المشاركين.

واكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح الحدث الكبير حيث سيبدأ البرنامج مبكرا اليوم من خلال استكمال الإجراءات المعتادة والتي تشمل الفحص الفني على القوارب واجراء القرعة لاصطفاف القوارب في خط البداية وأيضا اللقاء التنويري لشرح آخر التعليمات قبل التحول الى مياه قناة دبي المائية مسرح السباق.