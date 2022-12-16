الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد إسنادها للمغرب.. تعرف على اللائحة

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب الأهلي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تم إسنادها للمغرب.

تنص الفقرة الرابعة فى لائحة كأس العالم للأندية على ألا يسمح لفريقين من دولة واحدة بالمشاركة فى البطولة، وببذلك يشارك الوداد ممثلا للمغرب، ويشارك الأهلي كممثل لقارة أفريقيا، باعتبارا وصيفا لبطل القارة.

وقال مصدر في تصريحاته ليلا كورة الجمعة: "الأهلي سيكون ممثل إفريقيا في كأس العالم للأندية".

وتابع: "الوداد سيشارك في البطولة بصفته ممثل البلد المنظم".

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الأفريقي من الممكن أن يجري تعديلات على جدول مشاركة الأهلي والوداد ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بناء على مسيرة كل منهما خلال كأس العالم للأندية.

خلال التجارب السابقة وعلى وجه التحديد نسختي 2007 و2008 شارك وصيف آسيا بسبب تحقيق أراوا ريدز وجامبا أوساكا لقب البطولة أثناء استضافة اليابان للبطولة، ولعب الوصيف القاري المسابقة بداية من الدور التمهيدي الذي يشارك فيها البطل المحلي أمام ممثل أوقيانوسيا.

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المغرب حق تنظيم كأس العالم للأندية خلال الفترة من أول فبراير 2023 وحتى الـ11 من الشهر ذاته.