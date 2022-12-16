شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبدأ مسيرته مع المصرى بتعادل سلبي أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى، فى بداية مشوار حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق والعائد للولاية الثانية عقب رحيله في مطلع الموسم الحالي.

بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط ، فيما تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة الثالثة في المركز السابع عشر والقبل الأخير في جدول الدوري.

وبدأ المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: عمرو سعداوي وعمرو طارق وإسلام أبو سليمة وأسامة الجزار خط الوسط: عمرو موسى وايزي ايميكا وأمامهم: زياد فرج والياس الجلاصي ومحمد جريندوخط الهجوم: فرانك ايتوجا.

فيما بدأ حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد فوزي الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – مؤمن عوض الوسط: أحمد فيلكس – أحمد فتحي – مصطفى جمال الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمود ممدوح – وجيه عبد الحكيم.