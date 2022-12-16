شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزيد جراح الإسماعيلى بهزيمة رابعة ويقتحم المربع الذهبى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، سجل رمضان صبحي وإسلام عيسى هدفي الفريق السماوي، بينما أحرز يارو أنور هدف الدراويش الوحيد.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع ، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط فى المركز السادس عشر.

ففى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول ومن رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق الشيبي شتتها باهر المحمدي لتصل إلى رمضان صبحي يسار منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 13 من تمريرة من محمد صادق إلى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج موفق من حارس المرمى ومن ثم تصل الكرة إلى إسلام عيسى ليسدد الكرة داخل الشباك معلناً الهدف الثانى لبيراميدز.

وفى الدقيقة 36 ومن تمريرة خاطئة من مدافع بيراميدز، وصلت الكرة إلى ياو أنور الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية داخل الشباك. ولم يتمكن الاسماعيلي من تعديل النتيجة على مدار الشوط الثاني بالكامل رغم التغييرات التي أجراها أيمن الجمل لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل المباراة بتشكيل مكون من حارس المرمى .. محمد كوكو الدفاع .. محمد دسوقي ومحمد هاشم وباهر المحمدي وعصام صبحي الوسط .. محمد مخلوف ومحمد حسن وعمر الوحش أمامهم .. ياو أنور ومحمد الشامي الهجوم .. باسم مرسي

وجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر وأحمد محسن ومحمد بن خماسة ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وصالح جمعة وفراس شواط

فيما بدأ بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - هشام محمد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - محمود دونجا