شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلي فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق في مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز،

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع .. أحمد ياسين _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ محمود قاعود

خط الهجوم.. ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي..

أحمد صبحي _ رزاق سيسيه _ أحمد توفيق _ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ محمد هلال _ أسامة فيصل

وتشهد المباراة غياب حمدي علاء للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف.