شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 16-12-2022 هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، وتتضمن أهم الأحداث الرياضية والأخبار التي شهدتها الساحة.

زيزو وإمام وفتوح يتصدرون هدافى الزمالك فى الدورى قبل مواجهة البنك الأهلى

يلتقى فريق الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، مع البنك الأهلى، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

مدرب الإسماعيلى يتحدث عن آخر الاستعدادات قبل مواجهة بيراميدز

تحدث أيمن الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة بيراميدز عصر الجمعه ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

كلاتنبرج يصل القاهرة الأحد المقبل لاستئناف عمله فى لجنة الحكام

يعود الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى القاهرة الأحد المقبل بعد الاجازة التى حصل عليها لتحليل الأداء التحكيمي لمباريات كأس العالم قطر 2022، عبر شاشة إحدى القنوات الرياضية الأوروبية. مصطفى شلبى على رأس 8 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام البنك الأهلى يخوض الزمالك ، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، مواجهة قوية أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الندية بينهما في ظل القيادة الفنية الجديدة للبنك مع حلمى طولان. اليوم انطلاق دورى سوبر السلة رجال تنطلق اليوم مباريات بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال ، على أن تقام على مدار يومين، الجمعة والاثنين . 4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى اليوم تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

باللوائح.. الأهلى يشارك فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالى

يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية رسمياً خلال الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة المونديال التى تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالى سيشارك الأهلى وصيفا لبطل أفريقيا، الذى سيشارك كمستضيف للبطولة.