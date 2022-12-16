شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبئ اللقاء الثالث بين الأهلى وفيوتشر فى الدورى الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها

التقى الأهلى وفيوتشر فى مباراتين قبل مواجهة الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز فى لقاء وتعادل فى مثله، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

اللقاء الأول بين الأهلى وفيوتشر انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1 فيما انتهى اللقاء الثانى بفوز الأهلى 4-0

ويغيب عن الأهلى فى مباراة فيوتشر بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة، فيما يغيب محمود كهربا للإيقاف.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فيوتشر مع الاسماعيلى سلبياً في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.