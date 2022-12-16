شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي فى الخامسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – سيد عبد الله “نيمار” محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”

خط الهجوم : سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن – سيف الدين الجزيري